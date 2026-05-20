В Великобритании заявили, что Усик нокаутом не сможет победить Верховена
Может ли Рико удивить?
16 минут назад
Бывший чемпион мира Джонни Нельсон для Boxing King Media поделился мыслями о поединке обладателя титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.
«Не думаю, что это будет досрочная победа. Думаю, Усик победит по очкам.
Думаю, Рико будет в отличной физической форме, очень сильным. По сравнению с Усиком он ограничен в плане техники, но, по моему мнению, он сможет пройти всю дистанцию.
Он будет хватать и клинчевать. Разве что рефери вмешается и спасет его, но одностороннего избиения не будет».
Поединок состоится 23 мая в Гизе, Египет.
