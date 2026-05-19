Директор команды чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) Сергей Лапин поделился ожиданиями от будущего поединка против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

Представитель украинского боксера отметил, что команда тщательно изучила стиль соперника и готова к его агрессивному давлению на ринге. В то же время Лапин подчеркнул, что Усик превосходит нидерландца в боксерском интеллекте и тайминге, а также уже имеет опыт противостояния с куда более серьезными оппонентами. Слова приводит Bad Left Hook.

Рико Верхувен - физически сильный и опытный боец. Он совсем не простой соперник. Он мощный панчер, которому комфортно идти вперед и вступать в размены. Но мы четко понимаем его стиль и сильные стороны. Дело не только в силе, а в уровнях, тайминге и интеллекте на ринге.

Мы ожидаем, что он начнет агрессивно и попытается использовать свою физику. Но за свою карьеру Александр сталкивался с гораздо более сложными вызовами, мы будем полностью готовы к тому, что Рико предложит 23 мая.

Александр смотрел бои Рико Верхувена раньше, он знаком с ним. Что касается кикбоксинга, то в начале карьеры Александр имел некоторый опыт в этой дисциплине. Так что он понимает ее специфику.