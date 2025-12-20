Денис Седашов

Британский боксер, бывший чемпион мира Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) на пресс-конференции прокомментировал свою победу над Джейком Полом (12-1, 7 КО) в поединке, который завершился в шестом раунде.

По словам Джошуа, он рассчитывал завершить бой значительно раньше, однако отметил характер и выдержку соперника, который каждый раз пытался подняться после нокдаунов.

Я хотел нокаутировать его еще в начале боя. У Джейка есть характер и сердце — он дрался до конца. Многие боксеры не решаются выходить против меня на ринг, а он согласился. Даже после падений он продолжал бороться. Я снимаю перед ним шляпу. Антони Джошуа

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде.