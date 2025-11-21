«Выйду на ринг с Тайсоном Фьюри». Джейк Пол назвал следующего соперника после Джошуа
Видеоблогер уверен, что победа над Эй Джеем станет ключевым шагом к бою с Цыганским королем
33 минуты назад
Американский видеоблогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) в соцсетях поделился эмоциями перед предстоящим поединком против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
Пол уверен, что его ждёт исторический триумф.
Это будет самая большая сенсация в истории бокса.
Я нокаутирую этого парня, а уже в следующем году мы выйдем на ринг с Тайсоном Фьюри.
Напомним, что бой Джошуа – Джейк Пол состоится в декабре 2025 года. Боксеры получат космические гонорары.
