Денис Седашов

Американский видеоблогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) в соцсетях поделился эмоциями перед предстоящим поединком против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Пол уверен, что его ждёт исторический триумф.

Это будет самая большая сенсация в истории бокса. Я нокаутирую этого парня, а уже в следующем году мы выйдем на ринг с Тайсоном Фьюри. Джейк Пол

Напомним, что бой Джошуа – Джейк Пол состоится в декабре 2025 года. Боксеры получат космические гонорары.