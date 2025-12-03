WBC назначила бой, который определит следующего претендента на титул Усика.
Победитель поединка получит право бороться за титул чемпиона мира
около 4 часов назад
Всемирный боксерский совет (WBC) на 63-м Конгрессе объявил о проведении боя в супертяжелом весе между Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО) и Лоуренсом Околи (22-1, 16 КО).
Победитель получит статус официального претендента на пояс WBC, которым в настоящее время владеет Александр Усик (24-0, 15 КО).
Мозес Итаума следующий бой проведет против Джермейна Франклина (24-2, 15 КО) в конце января 2026 года.
На данный момент Околи является владельцем титула WBC Silver.
