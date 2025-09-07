Всемирная боксерская организация выступила с заявлением об окончательном решении относительно чемпиона организации в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 KO):

Заявка команды Усика на продление срока на 90 дней удовлетворена по медицинским причинам. 90-дневное продление действует с даты подачи, 9 августа 2025 года. Джозеф Паркер, временный чемпион в супертяжелом весе, имеет право защищать свой титул против соответствующего соперника, утвержденного этим Комитетом, в течение этого периода.

Александр Усик в следующий раз должен встретиться с временным чемпионом WBO в супертяжелом весе. Никакие промежуточные бои не будут разрешены. Невыполнение Усиком этого мандата приведет к вмешательству этого Комитета для принятия соответствующих мер. Это Резолюция является окончательной и обязательной к исполнению.