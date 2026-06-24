Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что не планирует прекращать медийное противостояние с президентом UFC Даной Уайтом, несмотря на призывы главы Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха к примирению. Слова приводит MMA Junkie.

Британский функционер отметил, что конфликт с Уайтом возвращает его в времена многолетней конкуренции с Фрэнком Уорреном, однако боксерский бизнес считает более утонченным по сравнению с правилами ММА.

Я очень уважаю Турки за то, что он сделал для спорта. Со мной он ни разу не нарушил своего слова, а это дорогого стоит.

Честно говоря, эта моя «война» с Дэйной Уайтом мне очень нравится, я скучал по этому, когда подружился с Фрэнком Уорреном. Я 15 лет соревновался с Уорреном. И вот что я вам скажу: «Дэйна Уайт и близко не стоит рядом с Фрэнком Уорреном, если речь идет о «войне» в боксе. Фрэнк знает каждый ход и любой прием».

Если спросите меня, я не особо хочу мира. Я хочу войны, но в хорошем смысле. У меня нет ничего личного против Дэйны Уайта. Мне это просто нравится. Но я также уважаю Турки Аль аш-Шейха. Если он скажет, что есть идея, и это будет выгодно мне, моим бойцам и компании, то, возможно, мы немного изменим планы. Но сейчас многое связано с боем Эй Джея против Фьюри: из-за контрактных условий многое из того, что Турки хотел бы сделать, просто невозможно. Нам придется пересмотреть контракт и вернуться к переговорам. Мне нравится эта «бойня», и Турки тоже.