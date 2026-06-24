Украина — Бразилия: видеообзор матча Лиги наций
Вашему вниманию основные моменты игры
37 минут назадПодписаться в
Мужская сборная Украины по волейболу создала сенсацию в пятом туре Лиги наций-2026, обыграв национальную команду Бразилии в четырех сетах —3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор самых ярких моментов встречи.
Следующий поединок подопечные Рауля Лосано проведут уже в четверг, 25 июня, против сборной Италии.
«Очень горжусь нашими игроками»: Тренер сборной Украины по волейболу — о победе над Бразилией.