Фьюри готов поставить 1 млн фунтов на победу Джейка Пола в бою с Джошуа
Британский боксер заверил, что считает Джошуа «исчерпанным»
около 8 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сделал громкое заявление в интервью, опубликованном на аккаунте IFL TV, о будущем бое между Джейком Полом (12–1, 7 KO) и Энтони Джошуа (28–4, 25 KO). Британский боксер заверил, что верит в сенсационный результат и готов поставить 1 миллион фунтов стерлингов на победу блогера.
Если они выйдут на ринг, я поставлю 1 миллион фунтов на Джейка Пола.
