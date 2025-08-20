Бывший чемпион мира Даниэль Дюбуа (22-3, 21 KO) объяснил смену тренерского штаба после поражения в реванше от Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова британца приводит fightnews.info:

Я хочу воспользоваться моментом и поблагодарить Дона Чарльза и его команду за все это время, усилия и тяжелую работу, которую они проделали со мной за последние 18 месяцев. Я действительно благодарен за все.

Но, несмотря на это, я чувствую, что пришло время для нового старта следующего этапа моей карьеры, потому что я стремлюсь стать двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе.