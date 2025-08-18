Олег Гончар

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) прекратил сотрудничество со своим тренером Доном Чарльзом после поражения от абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). Об этом сообщил журналист Деклан Уоррингтон в Twitter.

Дюбуа потерпел неудачу в реванше с Усиком 19 июля, проиграв нокаутом в пятом раунде. Под руководством Чарльза боксер проиграл и в первом бою Усику, но затем добился трех значительных побед над Джарреллом Миллером, Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа.

Теперь Дюбуа будет тренироваться под руководством Тони Симса, который ранее привел Энтони Джошуа к титулу IBF в супертяжелом весе. Симс также работает с Джонни Фишером и Конором Бенном.

Напомним, ранее команду Дюбуа покинул ассистент Дона Чарльза.

Также стало известно, что перед боями с Усиком и с Джошуа Дюбуа устроил вечеринку.