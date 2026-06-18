«Я с радостью приму тебя на ринге». Джошуа пригласил Фьюри на свой поединок
Эй-Джей готов к мегафайту с «Цыганским королем»
около 2 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) пригласил своего соотечественника Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) на свой поединок против албанца Кристиана Пренги (20-1, 20 КО).
«Приезжай в Саудовскую Аравию 25 июля, я с радостью приму тебя на ринге. Если ты серьезно настроен, выходи, и мы тогда поговорим. Мне бросили приманку, сказав, что если я смогу победить Пренгу, то смогу драться с Тайсоном Фьюри.
Итак, я полностью сосредоточен на том, чтобы выполнить это задание, потому что это бой моей мечты. Это большая возможность для меня. Этот год для меня очень важен.
Теперь я знаю, что бой уже согласован. Он более чем желанный гость на ринге, и он станет моим последним препятствием в 2026 году».
Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой в четвертом квартале 2026 года.
В ночь на 12 апреля Тайсон победил россиянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO) единогласным решением судей. После этого Тайсон вызвал Джошуа, который наблюдал за поединком у рингсайда, но тот не вышел к нему на ринг.
Напомним, Лас-Вегас – один из главных претендентов на проведение мегабоя Джошуа – Фьюри.