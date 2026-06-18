Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) пригласил своего соотечественника Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) на свой поединок против албанца Кристиана Пренги (20-1, 20 КО).

«Приезжай в Саудовскую Аравию 25 июля, я с радостью приму тебя на ринге. Если ты серьезно настроен, выходи, и мы тогда поговорим. Мне бросили приманку, сказав, что если я смогу победить Пренгу, то смогу драться с Тайсоном Фьюри.

Итак, я полностью сосредоточен на том, чтобы выполнить это задание, потому что это бой моей мечты. Это большая возможность для меня. Этот год для меня очень важен.

Теперь я знаю, что бой уже согласован. Он более чем желанный гость на ринге, и он станет моим последним препятствием в 2026 году».