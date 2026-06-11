Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) прокомментировал свое пребывание в тренировочном лагере обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (25-0, 16 КО). Слова приводит Ring Magazine.

По словам Джошуа, совместная работа с бывшим соперником, который дважды наносил ему поражения, помогла переосмыслить подход к психологической подготовке и выявить собственные слабые стороны на ринге.

Многие видят в тебе потенциал, но если ты сам в себя не веришь или не веришь тому, что они говорят, то это не имеет значения. Поэтому неважно, рядом ли я с Александром Усиком. Если я сам в себя не верю, какой смысл мне там находиться? Я понял важность веры в себя, уверенности в себе, умения быть своим главным вдохновителем, а также нахождения в окружении человека, который побеждал меня и побеждал лучших.

И я думаю, что смог выявить некоторые свои слабые стороны и понял, что тренировки могут улучшить меня в этих сферах и сделать меня совершенным бойцом. И я верю в себя. Я верю в то, что делаю, и думаю, что принимаю правильное решение. Конечно, это трудно, но нет лучшего места для меня, чем сейчас в Испании, чтобы одержать победы над Пренгой и Тайсоном Фьюри.