Денис Седашев

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук занял второе место на этапе серебряной серии Континентального тура в Беллинцоне (Швейцария).

Украинец преодолел с первой попытки высоты 2,15 м, 2,20 м и 2,24 м. Планка 2,28 метра ему не покорилась. Победителем турнира стал американец Джувон Гаррисон (2,28 м).

Дорощук завоевал серебро, обошел по попыткам ямайца Рэймонда Ричардса (2,24 м).

Это первый международный подиум Дорощука после чемпионата Европы в Бирмингеме.

Магучих завоевала серебро на турнире в Хайльбронне.