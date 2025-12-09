Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) для The Action Network поделился мыслями о поединке между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и боксером и видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Что ты думаешь о бое Джошуа против Пола? Какова была твоя первая реакция, когда ты увидел эту новость?

«Я очень спокойный и расслабленный парень, понимаешь? Я не очень реагирую на то, что предлагает мир. Если люди хотят что-то увидеть и готовы за это заплатить, то почему бы и нет?

Это то, что есть. Такие времена и такое поколение, в котором мы живем. Мне задавали много вопросов об этих боях с разными людьми и в разных поединках. Моё отношение к этому всегда одинаково.

Иногда кажется, что определённые вещи уже согласованы – не бей меня слишком сильно, не нокаутируй меня, возьми дополнительные деньги за то или иное. Кто знает, как эти вещи происходят, чувак. Бокс в целом уже просто безумный».

Считаешь ли ты, что это навредит наследию Энтони Джошуа?

«Всё зависит от того, как они рекламируют и продвигают это событие. Если они продвигают его как развлечение и выставочный бой – это одно. Если он продвигает его как возможность всей жизни получить титул чемпиона или что-то подобное – это другое.

Если он проиграет, выйдет и его нокаутируют драматическим образом – это навредит его наследию. Это то, что люди всегда будут пересматривать в хайлайтах. Это может навредить его наследию, потому что люди помнят только последнее, что ты сделал».

Восьмираундовый бой между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами.

