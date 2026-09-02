Зеленский наградил главу WBC орденом «За заслуги» III степени
Президент Украины поблагодарил Сулеймана за поддержку в войне с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу WBC Маурисио Сулеймана орденом «За заслуги» III степени, соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины.
«За значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сохранение исторической памяти украинского народа, благотворительную деятельность, популяризацию Украинского государства в мире постановляю:
Наградить орденом «За заслуги» III степени Сулеймана Салдивара Маурисио – президента Всемирного Боксерского Совета (WBC), Мексиканские Соединенные Штаты».
Напомним, накануне Зеленский встретился с легендарным американским боксером Теренсом Кроуфордом.