Денис Седашов

Украинский боксер Данило Жасан гарантировал себе медаль на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле.

В четвертьфинальном поединке украинец одержал победу над бывшим российским боксером Георгием Кушиташвили (4:1), который сейчас представляет Грузию и вышел в полуфинал. Такой результат уже обеспечил ему как минимум бронзовую награду.

Жасан стал единственным представителем Украины, который пробился в полуфинал мирового первенства. За выход в финал он поборется с англичанином Тином Скоттом в субботу, 13 сентября.

