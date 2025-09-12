Жасан гарантировал Украине первую медаль на чемпионате мира по боксу.
Данила следующий бой проведёт против Тина Скотта
34 минуты назад
Украинский боксер Данило Жасан гарантировал себе медаль на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле.
В четвертьфинальном поединке украинец одержал победу над бывшим российским боксером Георгием Кушиташвили (4:1), который сейчас представляет Грузию и вышел в полуфинал. Такой результат уже обеспечил ему как минимум бронзовую награду.
Жасан стал единственным представителем Украины, который пробился в полуфинал мирового первенства. За выход в финал он поборется с англичанином Тином Скоттом в субботу, 13 сентября.
