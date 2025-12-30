«Моё сердце с ним»: Кличко обратился к Джошуа после аварии
Украинец отреагировал на аварию с участием Эй Джея
16 минут назад
Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).
Кличко выразил слова поддержки Джошуа и его близким, подчеркнув уважение к британцу как к спортсмену и профессионалу:
Мне очень грустно слышать о том, что произошло с Эй Джеем и его близким кругом друзей. Имея честь провести с ним незабываемый бой, я всегда воспринимал его как настоящего профессионала, который заслуживает высочайшего уважения.
Мое сердце с ним, и я желаю ему и его близким всего наилучшего в это сложное время.
Джошуа в стабильном состоянии после смертельного ДТП в Нигерии.