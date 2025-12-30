Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).

Кличко выразил слова поддержки Джошуа и его близким, подчеркнув уважение к британцу как к спортсмену и профессионалу:

Мне очень грустно слышать о том, что произошло с Эй Джеем и его близким кругом друзей. Имея честь провести с ним незабываемый бой, я всегда воспринимал его как настоящего профессионала, который заслуживает высочайшего уважения.

Мое сердце с ним, и я желаю ему и его близким всего наилучшего в это сложное время.