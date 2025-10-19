Жена экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), Перис Фьюри, рассказала о возможном возвращении британца на ринг.

По её словам, Тайсону поступали выгодные предложения для возвращения, и он серьёзно рассматривает их, хотя ранее обещал остаться на пенсии. Сообщает This Morning.

Предложения были. Я знаю, что предложения были отличными, и он думал об этом. Но он должен иметь к этому любовь. И я думаю, что ему нужно вновь найти любовь к этому, если он хочет вернуться. Я недавно сказала ему об этом, потому что раньше постоянно его отговаривала. Я повторяла: «Не буду тебя поддерживать». Но увидела блеск в его глазах и сказала: «Слушай, если ты хочешь сделать это снова, я тебя поддержу. Просто не хочу, чтобы ты это делал».

Да, можно сказать: следите за новостями. Тайсону может быть 55 лет, но я все равно буду говорить: «Следите за новостями».