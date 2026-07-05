Альберт Сиэста, промоутер российского чемпиона WBA в супертяжелом дивизионе Мурата Гассиева (33-2, 26 КО), для Seconds Out рассказал, с кем его клиент хотел бы сразиться вместо француза Тони Йоки (15-3, 12 КО), который снялся из-за травмы.

«Он посмотрел бой Итаумы с Джемейном Франклином, и тренер сразу же мне позвонил: «Хочу его. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста».

Когда я обратился к Фрэнку [Воррену], то сказал: «Фрэнк, нас устраивает вариант с Итаумой. Пусть выходит на бой».

Они ответили: «Ого. Ладно. Посмотрим. Вернемся к этому вопросу позже».