«Могу нокаутировать коня»: Хргович дерзко пригрозил Итауми перед мегафайтом
Бой состоится 29 августа
около 1 часа назадПодписаться в
Хорватский боксер супер-тяжелого веса Филип Хргович (20-1, 15 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против британского проспекта Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО). Слова приводит Ring Magazine.
Экс-претендент на титул чемпиона мира поддержал прогноз своего менеджера Кита Коннелли относительно досрочной победы в стартовой трехминутке.
Конечно, друг. Посмотри на меня, потрогай. Я крепкий, как скала. Я могу нокаутировать коня.
Так что, конечно, я в это верю. Он начинает бой очень быстро, а я обычно не начинаю быстро. Я медленно вхожу в бой. Но на этот раз начну быстро. Мне нужно тренироваться, чтобы быстро стартовать.
И я хочу вступить с ним в настоящую драку. Не хочу слишком много боксировать с ним. Хочу пойти в обмен ударами и посмотреть, насколько он на самом деле жесткий.
Поединок Хргович — Итаума состоится 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне.
Итаума – о поединке с Хрговичем: «Это большой тест. Это моя самая сложная борьба».