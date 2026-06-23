Хорватский боксер супер-тяжелого веса Филип Хргович (20-1, 15 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против британского проспекта Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО). Слова приводит Ring Magazine.

Экс-претендент на титул чемпиона мира поддержал прогноз своего менеджера Кита Коннелли относительно досрочной победы в стартовой трехминутке.

Конечно, друг. Посмотри на меня, потрогай. Я крепкий, как скала. Я могу нокаутировать коня.

Так что, конечно, я в это верю. Он начинает бой очень быстро, а я обычно не начинаю быстро. Я медленно вхожу в бой. Но на этот раз начну быстро. Мне нужно тренироваться, чтобы быстро стартовать.

И я хочу вступить с ним в настоящую драку. Не хочу слишком много боксировать с ним. Хочу пойти в обмен ударами и посмотреть, насколько он на самом деле жесткий.