Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал действия арбитра в поединке между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) и нидерландцем Рико Верхувеном (1-1, 1 КО). Слова приводит iFL TV.

Глава организации полностью поддержал решение судьи Марка Лайсона, который зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Лишь один человек может видеть глаза бойца. Лишь один человек может оценить ситуацию. Очень легко судить издалека, смотря по телевизору или с разных ракурсов, учитывая драму, происходящую.

Но рефери обязан остановить бой, даже если это всего за одну секунду до конца раунда или всего боя, как это было в случае с Хулио Сезаром Чавесом и Мелдриком Тейлором. Жизнь боксёра в руках рефери. Поэтому я поддерживаю Марка Лайсона. Я очень горжусь им, и то, что он увидел, заставило его остановить бой.