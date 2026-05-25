«Жизнь боксера в руках рефери»: Сулейман прокомментировал остановку боя Усик — Верхувен
Президент Всемирного боксерского совета поддержал решение рефери остановить поединок
около 1 часа назад
Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал действия арбитра в поединке между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) и нидерландцем Рико Верхувеном (1-1, 1 КО). Слова приводит iFL TV.
Глава организации полностью поддержал решение судьи Марка Лайсона, который зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.
Лишь один человек может видеть глаза бойца. Лишь один человек может оценить ситуацию. Очень легко судить издалека, смотря по телевизору или с разных ракурсов, учитывая драму, происходящую.
Но рефери обязан остановить бой, даже если это всего за одну секунду до конца раунда или всего боя, как это было в случае с Хулио Сезаром Чавесом и Мелдриком Тейлором. Жизнь боксёра в руках рефери. Поэтому я поддерживаю Марка Лайсона. Я очень горжусь им, и то, что он увидел, заставило его остановить бой.
Напомним, Александр Усик одержал победу над Рико Верхувеном техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего организаторы и промоутеры шоу раскритиковали действия рефери на ринге.