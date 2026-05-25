Денис Седашов

Боксёрская комиссия отстранила нидерландского бойца Рико Верхувена (1-1, 1 КО) от выступлений на 30 дней после поединка против Александра Усика (25-0, 16 КО) на вечере бокса Glory in Giza в Египте. Сообщает Sport Bible.

Решение принято как предупреждение в связи с повреждениями, которые Верхувен получил во время боя. По регламенту, в случае поражения техническим нокаутом боксёра отстраняют от поединков на 30 дней, а после чистого нокаута — на 60 дней.

Джошуа не согласился с рефери в бою Усик — Верхувен: «Остановка была преждевременной».