Глава Генерального управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о желании устроить повторный поединок между обладателем титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (1-1, 1 КО). Слова приводит The Stomping Ground.

Саудовский чиновник выразил несогласие с решением рефери остановить бой в 11-м раунде.

Я думаю, что это была плохая остановка. Я хочу увидеть реванш в будущем. Я насчитал преимущество Рико в четыре очка. Но знаете что? Хочу прояснить: Усик был близок к победе нокаутом, но я хотел увидеть еще один раунд.

Если Усик согласится на бой с Кабайелем, то посмотрим, что произойдет. Но я устрою еще один бой для Верхувена.