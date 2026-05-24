Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен поделился мыслями о поединке за титул WBC в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (25-0, 16 KO) и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном, который завершился победой украинца нокаутом в 11-м раунде. Слова приводит Sky Sports.

Мне казалось, что бой с Рико для Усика будет довольно рутинной работой, но все оказалось не так. Старый Рико проявил много мужества, желания и был очень агрессивным в своих движениях и в том, как шел вперед. На мой взгляд, Верховен выигрывал бой. Я не понимаю, как считали судьи. Искренне считаю, что Верховен забрал больше раундов, чем Усик.

Я действительно считаю, что рефери мог бы продолжить бой. При этом рефери — это не хронометрист. Это не входит в его обязанности. Он останавливает бой, когда считает это уместным. Это его работа. Но мне кажется, что рефери мог бы не останавливать поединок, учитывая, как все сложилось в 11-м раунде. Это было его решение, и бой вышел очень, очень захватывающим и стал большим сюрпризом.