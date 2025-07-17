Украинский кулачный боец Бовар Ханаков обратился к бывшему чемпиону мира по боксу по версии WBO в легком весе Денису Беринчику (19-1, 9 КО) провести с ним поединок.

«Я слышал, ты хочешь принять участие в турнире, который проводит BKFC для бойцов весом 84 кг и выше. Честно скажу: это вряд ли произойдет по ряду причин, но твое решение демонстрирует твой дух, что, безусловно, вызывает уважение.

Буквально вчера я представлял бой мечты, и у меня к тебе вопрос. Зачем ехать за океан, если мы с тобой можем возглавить турнир у нас дома в KLAN FC?

Это противостояние войдет в историю кулачного спорта, и этим боем мы дадим большую мотивацию молодежи заниматься спортом и вдохновим их. Наши люди смогут увидеть это вживую, и таких людей будет немало. Также мы сможем собрать хорошую сумму денег с боя и пожертвовать нашим воинам и людям, которые сейчас в трудном положении.

Наше противостояние будут сравнивать с боем Артуро Гатти – Микки Уорд, только на голых кулаках. Лично у меня достаточно мотивации, и я готов подписать контракт на бой».