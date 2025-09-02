Денис Седашов

Украинская гребчиха Виктория Ус завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по гребному слалому в словенской Любляне и поделилась впечатлениями от выступления. Слова приводит Суспильне Спорт.

По словам спортсменки, нынешняя конкуренция в слаломе очень высокая, поэтому каждый выход в финал уже является значительным достижением:

Сейчас все соперницы показывают идеальную технику и скорость. Быть в финале — это уже круто, а взять медаль — ещё круче. Виктория Ус

Она добавила, что первая часть сезона прошла тремя этапами Кубка мира, после чего команда сделала выводы, немного отдохнула и начала целенаправленную подготовку к следующей части сезона.

Я уже точно знала, куда еду, и немного усилила тренировки. Это дало результат. Виктория Ус

