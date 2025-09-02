«Быть в финале — это уже круто, а взять медаль — ещё круче». Ус поделилась впечатлениями от успешного выступления в Словении
Украинка рассказала о подготовке и сложности конкуренции
около 2 часов назад
Украинская гребчиха Виктория Ус завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по гребному слалому в словенской Любляне и поделилась впечатлениями от выступления. Слова приводит Суспильне Спорт.
По словам спортсменки, нынешняя конкуренция в слаломе очень высокая, поэтому каждый выход в финал уже является значительным достижением:
Сейчас все соперницы показывают идеальную технику и скорость. Быть в финале — это уже круто, а взять медаль — ещё круче.
Она добавила, что первая часть сезона прошла тремя этапами Кубка мира, после чего команда сделала выводы, немного отдохнула и начала целенаправленную подготовку к следующей части сезона.
Я уже точно знала, куда еду, и немного усилила тренировки. Это дало результат.
