Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, поздравил её с избранием на должность и обсудил поддержку Украины и подготовку к зимней Олимпиаде-2026.

Говорил с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Поздравил с назначением на должность, пожелал успеха и поблагодарил за поддержку Украины и украинских спортсменов и спортсменок со стороны МОК.

К сожалению, Россия продолжает свою агрессию и не делает никаких шагов к миру. Сейчас в мире нет большего разрушителя спортивной инфраструктуры и даже самих принципов олимпизма, чем российское государство. За время полномасштабной войны от российских ударов погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров, были разрушены сотни наших спортивных объектов.

Каждое спортивное событие, к которому российское государство прикасается, оно всегда пытается извратить в пользу своей государственной пропаганды, а это пропаганда ненависти и войны. Поэтому нужно держать дистанцию между спортивным движением и этим российским злом. Говорили сейчас, в частности, о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, которые защищают жизнь, одинаково рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже и в отношении агрессивной России, и в отношении ее союзницы Беларуси.

Мы готовы поделиться всей необходимой информацией. Буду рад видеть госпожу Кирсти в Украине.