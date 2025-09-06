Бабак принесла Украине еще одну медаль чемпионата мира по гребному марафону.
Украинка заняла третье место на дистанции 14,4 км
около 1 часа назад
Украинка Людмила Бабак завоевала вторую бронзовую медаль на чемпионате мира по гребному марафону-2025, который проходит в венгерском городе Дьёр.
На дистанции 14,4 км в каноэ-одиночке Бабак финишировала третьей с результатом 1:18:18,28, уступив победительнице соревнований венгерке Гиади Брагато (1:17:16,13) и молдавской каноистке Даниеле Чоцию (1:17:45,84).
Еще одна украинка, Елена Цыганкова, заняла седьмое место с временем 1:20:16,26.
Напомним, что ранее Бабак также стала бронзовой призёркой на чемпионате мира по гребному марафону.