Бабак завоевала бронзу на чемпионате мира-2025 по гребному марафону.
Первое и второе место заняли венгерские спортсменки
16 минут назад
Украинка Людмила Бабак завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по гребному марафону, который проходит в венгерском городе Дьёр.
На дистанции 3,6 км в каноэ-одиночке Бабак показала третий результат — 18:40.95, уступив лишь венгерским спортсменкам: победительнице Софии Каталин Чорби (18:25.50) и серебряной призерке Софии Нори Кишбан (18:29.79).
Еще одна украинская каноистка, Елена Цыганкова, финишировала пятой с временем 19:19.10.
Сборная Украины – в топ-3 медального зачета ЧМ-2025 по гребле на байдарках и каноэ.