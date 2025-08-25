Владимир Кириченко

Женская сборная Украины по гребле заняла третье общекомандное место на чемпионате мира-2025.

Наша команда завоевала 4 золотые и 1 серебряную медаль.

Людмила Лузан стала чемпионкой в двойке на олимпийской дистанции 500 метров, выиграла в одиночке и в двойке с Ириной Федоровой на 200 м, а в последний день победила в заезде в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Таким образом, 28-летняя Людмила установила новый рекорд по количеству наград на одном чемпионате мира.

Кроме Лузан, еще одну медаль в копилку команды принесла Марина Мажула, которая заняла второе место в финале парагребли на байдарках на дистанции 200 м класса KL1.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Милан, Италия. Медальный зачет, женщины

1. Венгрия – 15 (7+3+5)

2. Великобритания – 9 (4+1+4)

3. Украина – 5 (4+1+0)

Напомним, Украина впервые выиграла чемпионат мира в каноэ-двойке на 200 м.