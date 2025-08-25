Сборная Украины – в топ-3 медального зачета ЧМ-2025 по гребле на байдарках и каноэ
Лузан установила рекорд по количеству наград на одном турнире
Женская сборная Украины по гребле заняла третье общекомандное место на чемпионате мира-2025.
Наша команда завоевала 4 золотые и 1 серебряную медаль.
Людмила Лузан стала чемпионкой в двойке на олимпийской дистанции 500 метров, выиграла в одиночке и в двойке с Ириной Федоровой на 200 м, а в последний день победила в заезде в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
Таким образом, 28-летняя Людмила установила новый рекорд по количеству наград на одном чемпионате мира.
Кроме Лузан, еще одну медаль в копилку команды принесла Марина Мажула, которая заняла второе место в финале парагребли на байдарках на дистанции 200 м класса KL1.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Милан, Италия. Медальный зачет, женщины
1. Венгрия – 15 (7+3+5)
2. Великобритания – 9 (4+1+4)
3. Украина – 5 (4+1+0)
Напомним, Украина впервые выиграла чемпионат мира в каноэ-двойке на 200 м.
