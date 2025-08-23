Лузан — чемпионка мира на дистанции 500 метров в каноэ-одиночке
Для украинки это вторая медаль на этом мировом первенстве
Украинская каноистка Людмила Лузан стала чемпионкой мира на дистанции 500 метров в каноэ-одиночке.
На планетарном первенстве, которое проходит в Милане (Италия), украинка уверенно завоевала золото в своей коронной дисциплине.
Лузан показала время 2:01,27 мин, оставив позади канадку Кэти Винсент (2:02,50) и испанку Марию Кобру (2:04,73).
Для Людмилы Лузан это уже шестой титул чемпионки мира и вторая награда высочайшего достоинства на этом чемпионате — накануне она завоевала золото в паре с Ириной Федорив в каноэ-двойке на 500 м.