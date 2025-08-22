Влад Ефимов «Гребля Украины» из Милана

Новоявленные чемпионки мира по гребле Людмила Лузан и Ирина Федорив сразу после награждения поделились своими впечатлениями эксклюзивно для XSPORT.

Ирина: - Эмоции потрясающие. Я сейчас под очень сильным впечатлением. И я не могу поверить в то, что со мной сейчас происходит.

Людмила: - Я также очень счастлива, что нам удалось сделать всю работу грамотно, так, как мы хотели. Раскладка, старт, хороший финиш и уверенная победа. Это так, как мы хотели, и очень счастливы держать эти медали в руках.

В этот момент понимаешь, что все эти тяжёлые шаги, слёзы – они все стоят этого момента

счастья. Мы гордимся представлять Украину на международной арене в такое сложное время, когда в стране война. И даже сегодня тревоги в нашей Украине, поэтому морально очень тяжело.

Мы благодарны нашим защитникам, что имеем возможность выступать на международной арене. Гордимся тем, что на весь мир прозвучал гимн Украины.

- Ирина, видел, что сразу после финиша вы не поверили, что выиграли?

- Я там была уже под впечатлениями. Меня накрыло после финиша.

- Могли поверить ещё в начале года, что такое может случиться? (первым стартом новосозданного в этом году дуэта стал июньский чемпионат Европы, где экипаж завоевал две серебряные медали. – XSPORT).

- Нет, не представляла, что такое , вообще, может быть, и я очень счастлива, что нахожусь здесь, что у меня напарница Людмила Лузан, и что мы выиграли чемпионат мира.

Хотим поблагодарить, прежде всего, защитников Украины. За то, что они защищают нашу родину, и дают возможность нам представлять Украину на этой арене.

Людмила и Ирина: - Конечно, спасибо тренерам. Это наша поддержка, наша психология. Их работа невидима, но очень важна. Поэтому мы благодарны, что у нас есть хорошие тренеры, первые и нынешние. Эти медали – это результаты команды.

Это Юрий Чебан, Николай Пирог, Николай Мацапура, Сергей Батманкоев. Тренеры сборной - тренер по физподготовке, реабилитолог, массажисты. На воде мы завоевали эту медаль вдвоём, но работала для этого огромная команда.

Также благодарим наши области – Полтавскую и Ивано-Франковскую, что мы находимся здесь и можем представлять Украину.