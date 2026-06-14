Лузан завоевала золотую медаль чемпионата Европы на дистанции 500 м в каноэ-одиночке.
Украинка опередила соперницу из Италии на 2,525 секунды
1 день назадПодписаться в
Украинская гребчиха Людмила Лузан завоевала золотую медаль чемпионата Европы в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Трёхкратная призёрка Олимпийских игр успешно защитила статус действующей чемпионки континента в этой дисциплине.
В финальном заезде Лузан финишировала с временем 2:00.822, опередив ближайшую преследовательницу из Италии на 2,525 секунды.
Эта награда стала для украинки 15-й на чемпионатах Европы в карьере (7 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые).
Ранее на текущем еврофоруме Лузан уже выиграла два золота — в каноэ-одиночке на 200 метров, а также в паре с Анастасией Рыбачок на аналогичной дистанции в двойке.