Денис Седашов

Украинские каноистки Людмила Лузан и Ирина Федорив завоевали второе золото на чемпионате мира по гребле, который проходит в Милане (Италия).

На этот раз дуэт украинских спортсменок триумфировал в каноэ-двойке на дистанции 200 метров, опередив Юлию Трушкину и Инну Неделькину из Беларуси. Бронзовые медали завоевала команда США.

Эта победа стала исторической — ведь впервые в истории Украина завоевала медаль чемпионата мира в этой дисциплине.

Впереди у Людмилы Лузан еще одно финальное выступление — в одиночке на дистанции 200 метров, которое состоится в воскресенье, 24 августа.

Ранее сообщалось, что Лузан и Федорив — чемпионки мира в каноэ-двойке.