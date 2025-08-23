Влад Ефимов «Гребля Украины» из Милана

Наш эксклюзивный материал с чемпионата мира в Милане мы условно разделим на две части: победную одиночку в исполнении Людмилы Лузан и двойку, где она с Ириной Федоровой стала чемпионкой на дистанции 200 м.

- Люда, просто фурор какой-то творит сборная Украины в Милане. Расскажите, как прошла ваша любимая пятисотка. Не было ли какой-то расслабленности, ведь вы фаворит любых соревнований в этом виде программы?

- Это была невероятная гонка. Эмоции меня переполняют. Я не могу поверить, что это действительно произошло со мной. Даже, не могла себе представить, что у меня будет три золотые медали, а особенно на дистанции 500 метров, которую я действительно люблю.

Никакой расслабленности не могло быть, ведь, на мой взгляд, именно олимпийская чемпионка Кэти Венсан из Канады была главным фаворитом на этой дистанции.

Очень хотелось показать хорошую борьбу. И мне это удалось. Тактика была с начала взять лидерство и держать его до финиша. Гонка прошла в удовольствие. Я невероятно счастлива, что завоевала эту медаль чемпионата мира для нашей Украины.

- Насколько удавалось следить за конкурентами в течение гонки?

- Нет, не следила. Я знала свой результат, я понимаю, что в хорошей форме и у меня всё может получиться, поэтому я уверенно встала на старт и просто делала свою работу.

- Насколько сказалась 500-метровка на готовности к «каноэ-двойке, 200 м», поскольку финал был уже через час…

- Никак, ведь мы очень хорошо выступили, к тому же побили мировой рекорд на этой дистанции. Поэтому я даже не хочу представлять, что могло быть, если бы мы встали свежими на дистанцию.

- Удалось отдохнуть между финалами?

- Да, успела отдохнуть, посидеть, подумать, принять тот факт, что я двукратная чемпионка мира, а, когда уже есть золотые медали, то не хочется получать медали другого достоинства. На эмоциях, на кураже я хотела получить эту победу ещё и в двойке. Поэтому Ирина с удовольствием поддержала мой кураж, и мы очень хорошо отработали эту дистанцию. Мы счастливы.

- Иринка, расскажите, про свою вторую золотую гонку. Насколько удался старт, как прошла дистанция?

- Эта гонка на 200 м, к тому же двойка, – один из моих самых любимых видов программы. Мы просто стартовали. И финишировали. И выиграли (смеется). Да ещё и мировой рекорд поставили. Гонка прошла очень быстро. Это была гонка для души.

- Другие эмоции, чем вчера, да?

- Другие, но не менее приятные. Я еще не привыкла побеждать на чемпионатах мира, если вы об этом. Для меня все это как сон. Я еще, знаете, не могу поверить, что это все происходит со мной.

Людмила: - Очень круто, что две золотые медали завоеваны в такой день – в день государственного флага Украины. Это очень важно.

Мы гордимся представлять Украину, рады, что находимся здесь и поднимаем наш флаг выше всех остальных. Это что-то невероятное.