Влад Ефимов «Гребля Украины» из Милана

Сборная Украины по гребле начинает в среду выступление на главном старте спортивного года. Соревнования пройдут в Милане, на озере Идроскало.

СОСТАВ КОМАНДЫ

В состав сборной Украины вошли 27 спортсменов, которые были отобраны по итогам чемпионатов Европы (путевки получили призеры) и Украины, который прошел в середине июля. Все участники чемпионата мира прошли полноценную подготовку на тренировочных базах в Обухове и Конча-Заспе, а участники каноэ-четверки даже успели принять участие в молодежном чемпионате мира, где, кстати, стали чемпионами – Ярослав Верблюд, Тарас Кузик, Владимир Савчин и Виталий Пристай.

КАНОЭ. ЖЕНЩИНЫ

Самая медалеемкая категория сборной Украины за последние пять лет будет, как и на чемпионате Европы, представлена, не считая «четверку, 500 м», Людмилой Лузан (в одиночке, 200 и 500 м) и Ириной Федоров (в двойке, 200 и 500 м). Напомню, что на Европе наши каноистки завоевали четыре медали (1 золото и 3 серебра, 2 из которых в олимпийских видах).

На чемпионате мира к конкуренткам присоединятся канадки, китаянки и чилийки, но это никак не исключает украинок из числа претенденток на медали. Поэтому в любом случае мы рассчитываем на медали наших девушек. Хотелось бы на четыре, но две-три – это более реально, учитывая серьезную конкуренцию и выросшие скорости в мировом каноэ.

Напомним, что в числе конкуренток испанки, где тон задает 20-летняя воспитанница хмельницкой гребли Виктория Ярчевская, которая покинула Украину во время войны, а на нынешнем Евро стала чемпионкой в спринте.

Конечно, мы рассчитываем на классический украинский вид – четверку, где, хоть у нас смешанный взрослый-молодежный состав в соотношении 1:3), вполне может рассчитывать на медали.

БАЙДАРКА. МУЖЧИНЫ

Вторыми в списке претендентов на медали назовем мужскую байдарку – второй по медалеемкости класс сборной Украины: в период 2021-2023 байдарка-четверка сделала то, что не удавалось никому в постсоветский период, трижды подряд поднималась на пьедестал чемпионата мира в олимпийском виде. Четверка, как вы знаете, изменилась – вместо Ивана Семикона – Александр Зайцев, и пока не демонстрирует высоких результатов, но чемпионат мира есть чемпионат мира, и, как заявил перед стартом Дмитрий Даниленко, ребята нацелены на первое место. «Иначе и не следуетприїжджати», - отметил спортсмен.

Завершая первый блок превью, отметим, что именно в Милане, десять лет назад, дебютировали на чемпионатах мира лидеры и главные звезды нынешней сборной Украины, тогда они только успели заявить о себе на юниорских соревнованиях, Людмила Лузан и Олег Кухарик. Людмила тогда стала 3-й в финале В на дистанции 200 м, а Олег – 9-м в главном финале на своей любимой пятисотке.

Кстати, в этом виде Олег, после некоторого перерыва (с 2019-го, не считая прошлогодний неолимпийский чемпионат мира), выступит и сейчас. Максимальный улов в мужской байдарке может составить две медали.

КАНОЭ. МУЖЧИНЫ

В этой категории самые медалеемкие виды каноистов сборной Украины – «четверка, 500 м» и «одиночка, 200 м». На них мы, в плане медалей, можем рассчитывать и сейчас: о четверке уже говорили, а в спринте выступает бронзовый призер нынешнего Евро Андрей Рыбачок.

Что касается олимпийской двойки, то новосозданный в этом году экипаж Андрей Рыбачок/ Тарас Мазовский, конечно, тоже нацелен на медаль. Выдержат ли конкуренцию, выйдут ли на мировой уровень в плане временного показателя (1.37-1.38), вопрос сложный, но, когда за дело берется Николай Мацапура, который готовил такой титулованный экипаж как Дмитрий Янчук/ Тарас Мищук, шансы, конечно, повышаются. Вода покажет.

Продолжаем верить и в самого сильного одиночку Украины Павла Алтухова, для которого итальянская вода является удачливой, поскольку 10 лет назад, именно на озере Идроскало, он стал 4-м на «тысяче» и завоевал олимпийскую лицензию. Тем не менее, с тех пор Павел на мировых первенствах не поднимался до этой отметки, да и в финалы выходил не так часто, как хотелось бы. Возможно, сейчас, в Милане-2025.

БАЙДАРКА. ЖЕНЩИНЫ

С этого года женскую байдарку, которая, несмотря на локальные успехи, бедствовала в прошлом олимпийском цикле, возглавила Инна Осипенко-Радомская – титулованная спортсменка, но еще молодой тренер. Именно её работа с молодым поколением, в 2012-2014, стала импульсом для взлета женской украинской байдарки.

Первый основной международный старт года – чемпионат Европы - принес два четвертых места в неолимпийских одиночках и 8-е место в четверке, то есть кучу информации для работы. В двух олимпийских экипажах (К2-500, К4-500) произошли изменения – вместо опытной Марии Повх, которая выступит только в одиночке (1000 и 5000 м) – 24-летняя Диана Рыбак, а Анна Павлова впервые выступит на суперконкурентном виде – «одиночке, 500 м».

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Отметим, что работа сборной была комплексной: вв ней принимали участие не только тренеры, но и тренер по физподготовке, и тренер-реабилитолог, и спортивные ученые и, конечно, врач с массажистами. Подход к работе, как мы видим, профессиональный. Настроение в команде – боевое. Каков будет результат? Осталось ждать недолго.

Напомним, что стратегическая цель сборной Украины – олимпийские медали Лос-Анджелеса-2028, а Милан-2025 – лишь этап на пути к ней.

ГДЕ СЛЕДИТЬ?

Чемпионат мира в прямом эфире традиционно на ютуб-канале PlanetCanoe, правда, не бесплатно (главный транслятор спортивных событий в Украине «Суспільне. Спорт» пока не обращает внимания на греблю).

Онлайн-результаты ищем здесь.

Фото с места событий – на ресурсах «Гребля Украины», а эксклюзивные репортажи и интервью – на XPORT.