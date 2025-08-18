Владимир Кириченко

Временный чемпион WBO в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для talkSPORT Boxing высказался относительно отсрочки переговоров о бое с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 KO).

Это глупость с моей стороны спрашивать, хотите ли вы следующий бой против Мозеса? Ведь на самом деле вы хотите поединок против Александра Усика, не так ли?

«Да, я хочу следующим Усика. Я знаю, что Усик заслуживает это время, чтобы расслабиться и отдохнуть с семьёй. Когда он будет готов, я с радостью начну переговоры и посмотрим, сможем ли мы организовать бой».

Даёт ли вам отсрочка переговоров больше надежды на то, что бой может состояться?

«Я не знаю. Есть отсрочка, чтобы выиграть больше времени из-за травмы, и, надеюсь, когда он решит вернуться, тогда мы сможем договориться. Если нам удастся это сделать, это будет отлично».

Напомним, в конце июля WBO санкционировала бой между Усиком и Паркером. Александр подал запрос с просьбой отсрочить переговоры.