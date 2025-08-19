Влад Ефимов «Гребля Украины» из Милана

Чемпион мира Дмитрий Даниленко дал эксклюзивное интервью для XSPORT накануне чемпионата мира, который стартует 20 августа в Милане.

- Дмитрий, как поработали на сборах?

- Вообще, супер! Мне очень понравилась подготовка на этом сборе, потому что она была выстроена так, что каждый день в течение последних 3-4 недель можно было выкладываться и подводиться к этим соревнованиям. Причем выкладываться с запасом, так сказать. Это лично мои ощущения, ну я уверен, что моя команда, ребята из четверки, имеют такие же ощущения.

- Какие выводы были сделаны, что можно сказать по итогам выступления на Чемпионате Европы? Я имею в виду четверку, конечно.

- Изменен немного тренировочный план, подход сам к тренировочному плану, и все изменения, которые мы внесли в наш экипаж, вы сможете увидеть на дистанции, уже на чемпионате мира.

- Три года подряд байдарка-четверка делала то, что не удавалось никому раньше в постсоветской истории - трижды подряд поднималась на пьедестал чемпионата мира в олимпийской категории. Есть ли такая цель сейчас?

- Конечно. Всегда, приезжая на соревнования, мы готовимся так, чтобы занять только первое место. И приезжаем на соревнования только с ощущением взять свое, желаемое, иначе зачем тогда, вообще, ехать соревноваться, если не желать и не делать все для того, чтобы стать первым.