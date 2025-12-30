Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу 2025
Норвежский гроссмейстер в финале турнира обыграл Нодирбека Абдусатторова
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на чемпионате мира по блицу 2025 года, который проходил в Дохе (Катар).
В финальном матче он обыграл узбекского шахматиста Нодирбека Абдусатторова со счетом 2,5:1,5.
В женском турнире победу одержала казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, которая в финале обыграла украинку Анну Музычук.
Для Карлсена это уже девятый титул чемпиона мира по блицу.
