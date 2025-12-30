Денис Седашов

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на чемпионате мира по блицу 2025 года, который проходил в Дохе (Катар).

В финальном матче он обыграл узбекского шахматиста Нодирбека Абдусатторова со счетом 2,5:1,5.

The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results.









pic.twitter.com/AvmmRJ0xSs — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) December 30, 2025

В женском турнире победу одержала казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, которая в финале обыграла украинку Анну Музычук.

Для Карлсена это уже девятый титул чемпиона мира по блицу.

