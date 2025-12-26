FIDE приняла решение относительно статуса взрослых шахматистов из России и Беларуси
Представители стран-агрессоров продолжат соревноваться под нейтральной символикой
44 минуты назад
Фото: FIDE
FIDE на своем официальном сайте опубликовала обновленную информацию о допуске взрослых шахматистов из России и Беларуси к международным соревнованиям:
На взрослых соревнованиях игроки из России и Беларуси будут соревноваться под нейтральной символикой. Совет ФИДЕ уполномочен утверждать эту символику и принимать решения относительно символики, которая будет использоваться в будущем, учитывая дополнительные консультации с МОК, а также практику других международных федераций, признанных МОК.
Напомним, что мужская сборная Украины выиграла чемпионат Европы.
Поделиться