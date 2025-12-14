Денис Седашов

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение допустить российских шахматистов к участию в международных командных и индивидуальных соревнованиях с использованием национальной символики.

Соответствующее решение было принято во время Генеральной ассамблеи FIDE. За возвращение россиян на турниры проголосовали 61 делегат, против высказались 51 представитель.

Напомним, российских шахматистов отстранили от участия в международных соревнованиях в 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину.

Совет FIDE предложил допустить россиян к командным турнирам.