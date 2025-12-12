Владимир Кириченко

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) предложил допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщило пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на слова пресс-службы организации.

Источник заявил, что Генассамблее FIDE также было рекомендовано снять ограничения на проведение соревнований на территории Беларуси.

Символы, под которыми будут выступать спортсмены, будут утверждены позже. Заседание Генассамблеи состоится 14 декабря.

российские шахматисты с 2022 года были лишены права участвовать в международных соревнованиях. В январе 2025 года FIDE допустила к командным соревнованиям спортсменов, возраст которых не превышает 18 лет.

Летом женская сборная России получила право участвовать в чемпионате мира под флагом FIDE.

Мужская сборная Украины – чемпион Европы по шахматам