Двукратный олимпийский чемпион проведет боксерский бой против экс-звезды Ливерпуля
Битва звезд норвежского спорта состоится осенью этого года
42 минуты назад
13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг проведет боксерский поединок.
Его соперником станет бывшая звезда Ливерпуля и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе.
Показательный бой пройдет 17 октября в норвежском Ларвике в рамках вечера Celebrity Fight Night.
«Думаю, что Йон-Арне будет сильнее в первых двух раундах, а с третьего раунда и дальше проявятся мои марафонские гены, и тогда ему останется лишь держаться.
Вряд ли у Риисе хватит сил в ногах. На протяжении всей карьеры его вытаскивали партнеры по команде. Теперь посмотрим, как он справится, когда окажется в ринге совсем один».
Риисе – 45 лет, в 2005-м он стал победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», Нортугу – 40 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом.
Напомним, Нортуг является сторонником Украины в борьбе против российских оккупантов.
