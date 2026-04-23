13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг проведет боксерский поединок.

Его соперником станет бывшая звезда Ливерпуля и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе.

Показательный бой пройдет 17 октября в норвежском Ларвике в рамках вечера Celebrity Fight Night.

«Думаю, что Йон-Арне будет сильнее в первых двух раундах, а с третьего раунда и дальше проявятся мои марафонские гены, и тогда ему останется лишь держаться.

Вряд ли у Риисе хватит сил в ногах. На протяжении всей карьеры его вытаскивали партнеры по команде. Теперь посмотрим, как он справится, когда окажется в ринге совсем один».