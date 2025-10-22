«Оставлять их вне стартов - это правильное решение». Шведский лыжник – о недопуске россиян к соревнованиям
Решение было принято на заседании FIS
41 минуту назад
Фото: Getty Images
Шведский лыжник Калле Хальфварссон поддержал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям на Олимпиаду-2026. Слова приводит SVT.
Я остаюсь при своем: пока продолжается военная агрессия, двери для них должны оставаться закрытыми. Понимаю, что FIS стремится привлечь все страны к соревнованиям, но ситуация не изменилась. Поэтому решение оставлять их вне стартов является правильным.
Решение о недопуске российских лыжников было поддержано на заседании FIS 21 октября.
