Денис Седашов

Норвежская федерация лыжных видов спорта объявила об отказе допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на своей территории в сезоне 2026/2027.

Решение действует несмотря на позицию Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая разрешила выступление атлетов в нейтральном статусе. Сообщает Dagbladet.

Норвежская федерация лыжного спорта подтверждает свое ранее принятое решение: спортсмены из России и Беларуси не получат разрешения на участие в международных соревнованиях. Даже под нейтральным флагом. Норвежская федерация лыжного спорта руководствуется решениями большинства в FIS, но при этом намерена четко донести свою позицию по этому вопросу на международном уровне.

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