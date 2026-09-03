Павел Василенко

По результатам тендера медиасервис MEGOGO получил эксклюзивные права на трансляцию в Украине нового цикла турниров национальных сборных УЕФА в 2026–2028 годах.

В пакет вошли Лига наций УЕФА сезона 2026/27 и 2027/28, Европейская квалификация к Евро-2028 и финальный турнир чемпионата Европы 2028 года. Новый цикл официальных матчей европейских сборных начнется в сентябре 2026-го с Лиги наций.

Групповой этап Лиги наций-2026/27 стартует 24 сентября и продлится до 17 ноября. Команды Лиг A, B и C проведут по шесть матчей – дома и на выезде против каждого соперника в своей группе.

Поединки будут доступны на OTT-платформе во всех подписках MEGOPACK и в подписке «Спорт», а также на телеканалах MEGOGO Футбол. Матчи сборной Украины дополнительно будут транслироваться по подписке «Оптимальная» и бесплатно на канале «MEGOGO СПОРТ» в Т2 и кабельных сетях.

Украина сыграет в группе B2 вместе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Первые матчи команда проведет на выезде – 25 сентября против Венгрии и 28 сентября против Грузии.

Затем украинцы сыграют с Северной Ирландией и Венгрией дома, а групповой этап завершат выездными матчами против Северной Ирландии и Грузии.

Победитель группы B2 напрямую поднимется в Лигу A, второе место даст шанс повыситься через стыки, третье будет означать борьбу за сохранение прописки, а четвертое – вылет в Лигу C.

После Лиги наций MEGOGO также покажет европейскую квалификацию и финальную часть Евро-2028.