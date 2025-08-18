Денис Седашов

Украинская велогонщица Мария Сухопалова триумфовала на этапе Кубка мира по маунтинбайку в дисциплине элиминатор, который состоялся в Сан-Паулу (Бразилия).

В финале Сухопалова опередила немку Марион Фромберг, которая заняла второе место, а бронзовая награда досталась хозяйке соревнований — Марселе Лиме из Бразилии.

Напомним, что Мария Сухопалова является действующей чемпионкой мира в элиминаторе.

После пяти этапов мирового турнира Сухопалова сохраняет второе место в общем зачете Кубка мира по маунтинбайку.

Тадей Погачар в четвертый раз триумфирует на Tour de France.