Соревнования завершились без финального этапа
Датский велогонщик Йонас Вингегор из команды Visma Lease a Bike стал победителем Вуэльты-2025 — последнего Гранд-тура сезона.
Финальный этап в Мадриде был отменен из-за масштабной акции протеста пропалестинских активистов, поэтому итоговые результаты определили по итогам 20-го этапа.
В генеральной классификации Вингегор опередил португальца Жоау Алмейду (UAE Emirates) на 1 минуту и 16 секунд. Третьим стал британец Том Пидкок (Q36.5).
Для Вингегора это уже третий Гранд-тур в карьере — ранее он дважды триумфовал на Тур де Франс (2022, 2023).
Пропалестинские активисты снова сорвали этап Вуэльты-2025.
