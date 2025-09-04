Денис Седашов

Жена британского велогонщика Криса Фрума, Мишель Каунд, сообщила в интервью газете The Times, что во время операции после аварии на юге Франции у него обнаружили опасную для жизни травму сердца.

Инцидент произошел в среду во время тренировки, когда Фрум врезался в дорожный знак на скорости более 48 км/ч. В результате столкновения он получил переломы позвонков, пять переломов ребер и коллапс легкого, что потребовало немедленной операции. Его доставили в больницу на вертолете.

Во время операции врачи обнаружили разрыв перикарда — сердечной сумки, заполненной жидкостью, которая окружает сердце — из-за тупой травмы грудной клетки.

Очевидно, это было значительно серьезнее, чем просто переломы. С ним все хорошо, но восстановление будет долгим. Мишель Каунд Жена Фрума

Она добавила, что для Фрума нынешний сезон для спортсмена уже завершен.

